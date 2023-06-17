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Haberler Fotohaber YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:47

YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu, üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün düzenlenecek. Milyonlarca aday, 18 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. Hal böyleyken kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak araştırılan ''YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?'' sorusu ÖSYM kılavuzu ile yanıt buldu! Peki, 2023 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, YKS puan hesaplama ve konu hakkında detaylı bilgiler…

YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 17 Haziran Cumartesi bugün gerçekleşiyor. İyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adayların gündeminde ise YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürmüştü. Milyonlarca aday, bu yıl kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğünü sorguluyor. Peki, 2023 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS puan hesaplama robotu...

YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

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YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!

TYT PUAN HESAPLAMA 2023

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

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