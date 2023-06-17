YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2023 YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuzu!

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu, üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün düzenlenecek. Milyonlarca aday, 18 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. Hal böyleyken kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak araştırılan ''YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?'' sorusu ÖSYM kılavuzu ile yanıt buldu! Peki, 2023 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, YKS puan hesaplama ve konu hakkında detaylı bilgiler…