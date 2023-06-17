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Haberler Fotohaber YKS'de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu! TYT'de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:23

YKS'de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu! TYT'de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavda sorular karşısında ter döken öğrenciler sınavın ardından soruların cevaplarını arıyor. Bu sene YKS'de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu. Özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne araştırılıyor. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday bu sorunun doğru cevabını merak ediyor. Peki, TYT'de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne? İşte, yanıtı…

YKS’de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu! TYT’de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne?

TYT sınavı geride kalırken sınava giren adaylar soruların cevabını araştırmaya başladı. Bu sene TYT'de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, TYT'de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne? İşte, yanıtı…

YKS’de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu! TYT’de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne?

TYT'DE ÇIKAN ÖZÜTLEME YÖNTEMİ SORUSUNUN CEVABI NE?

Özütleme yöntemi sorusunun cevabı YKS sınavın ardından hız kazandı. Ancak sorunun tam hali paylaşılmadı.

Soruyla ilgili detaylar belli olduğunda cevabı haberimize eklenecektir.

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YKS’de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu! TYT’de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne?

ÖZÜTLEME NEDİR?

Katı veya sıvı bir karışımın eklenen çözücü yardımıyla karıştığı diğer katı ve sıvıdan ayrılması işlemine ekstraksiyon (özütleme, çekme) denir.

  • Şeker pancarından şeker eldesi
  • Meyve aromalarının eldesi
  • Bitkilerden yağ eldesi
  • Tuzlu topraktan tuz eldesi
  • İlaç ve parfüm üretimi
  • Çayın demlenmesi
  • Söğüt ağacından aspirin eldesi
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