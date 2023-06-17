YKS’de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu! TYT’de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne?

Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
14:23
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavda sorular karşısında ter döken öğrenciler sınavın ardından soruların cevaplarını arıyor. Bu sene YKS'de özütleme yöntemi sorusu gündem oldu. Özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne araştırılıyor. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday bu sorunun doğru cevabını merak ediyor. Peki, TYT'de çıkan özütleme yöntemi sorusunun cevabı ne? İşte, yanıtı…