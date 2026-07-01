YKS’de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT’de hangi soru iptal edildi?

YKS'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından şu kararlar verilmiştir: