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Giriş Tarihi: 01.07.2026 13:55 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 13:57

YKS'de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT'de hangi soru iptal edildi?

2026 YKS sonuçlarının açıklanması beklenirken ÖSYM'den kritik bir hamle geldi. 21 Haziran'da gerçekleşen AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun ise cevap anahtarı değiştirildi. Sınava giren milyonlarca öğrenci, 2026 YKS soru iptali ve cevap değişikliği sonrası puan hesaplamalarının nasıl değişeceğini ve bu değişikliğin başarı sıralamalarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

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YKS’de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT’de hangi soru iptal edildi?

Haziran ayı sonunda uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonrasında, adayların ve eğitim camiasının gözü ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti. Bugün yayınlanan son dakika duyurusuyla birlikte, 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kapsamında bazı soru maddelerinde değişikliğe gidildiği kesinleşti.

YKS’de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT’de hangi soru iptal edildi?

YKS'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından şu kararlar verilmiştir:

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YKS’de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT’de hangi soru iptal edildi?
  • Alan Yeterlilik Testleri'nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine;
  • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.
YKS’de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT’de hangi soru iptal edildi?

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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