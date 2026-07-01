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YKS'de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT'de hangi soru iptal edildi?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 13:57
YKS'de soru iptali ve cevap değişikliği! YKS 2026 AYT'de hangi soru iptal edildi?
2026 YKS sonuçlarının açıklanması beklenirken ÖSYM'den kritik bir hamle geldi. 21 Haziran'da gerçekleşen AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun ise cevap anahtarı değiştirildi. Sınava giren milyonlarca öğrenci, 2026 YKS soru iptali ve cevap değişikliği sonrası puan hesaplamalarının nasıl değişeceğini ve bu değişikliğin başarı sıralamalarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.