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Haberler Fotohaber YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?
Giriş Tarihi: 30.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 07:42

YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

YKS tercih maratonu tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM tarafından üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih süreci ile ilgili adayların aklında bazı soru işaretleri yer alıyor. Bunlardan biri de "YKS'de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi?" sorusu oluyor. Konuyla ilgili açıklama Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden geldi. ÖSYM, 2023 YKS sık sorulan sorular kılavuzu ile Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) konusuna dair merak edilenleri yanıtladı. Bilindiği üzere YKS tercih sonuçları açıklanması sonrası yerleşemeyenler için ek tercih süreci başlayacak. Peki, YKS'de tercih yapıp yerleşince OBP puanı ne kadar düşer? İşte, o sorunun yanıtı...

YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

YKS'de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Üniversite tercihleri için başvuru işlemleri 8 Ağustos'ta sona erecek. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra ise herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercih dönemi başlayacak. Bu noktada binlerce aday istedikleri okul ve bölümlere yerleşememeleri halinde bir sonraki sene veya ek tercihlerde puanının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. YKS'de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi sorusu yanıt arıyor. 2. Tercih sürecinde Ortaöğretim Başarı Puanı düşer mi merak ediliyor. Peki, YKS'de tercih yapıp yerleşince OBP ne kadar düşer? İşte, ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması!

YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?

YKS'de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi sorusu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yanıtlandı.

ÖSYM'nin yayınladığı sık sorulan sorular kılavuzunda konu ile ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor:

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YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Tercih yapıp tekrar sınava girmek kaç puan düşer?

Diploma notunuz üzerinden hesaplanan diploma puanınız yerleştirildikten sonra yeniden sınava girmek istediğiniz ilk yılda %50 oranında azalır.

2022 - 2023 öğretim döneminde sınava giren ve yerleştirilen bir aday 2023-2024 döneminde sınava tekrar girerse puan hesaplamasında diploma puanı %50 azalır.

YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

PUAN KAYBI YAŞANMAYAN DURUMLAR;

Tercih ettiğiniz bölümlerden herhangi birine yerleşemezseniz okul puanınız düşmez.

Sınavsız hakkınızı kullanarak sınava girdiniz. Ön lisans veya lisans bölümü kazandınız ancak kayıt yaptırmadıysanız bu durumda puan kaybı yaşanmaz çünkü yedek olarak belirlenen aday kayıt yaptırır kontenjan ölmez.

Ek yerleştirmelerde tercih yaptığınız ve yerleşemediğiniz için puanınız kesilmez.

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