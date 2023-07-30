Giriş Tarihi: 30.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 07:42

YKS’de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP puanı düşer mi? 2023 YKS’de tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

YKS tercih maratonu tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM tarafından üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih süreci ile ilgili adayların aklında bazı soru işaretleri yer alıyor. Bunlardan biri de "YKS'de tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi?" sorusu oluyor. Konuyla ilgili açıklama Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden geldi. ÖSYM, 2023 YKS sık sorulan sorular kılavuzu ile Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) konusuna dair merak edilenleri yanıtladı. Bilindiği üzere YKS tercih sonuçları açıklanması sonrası yerleşemeyenler için ek tercih süreci başlayacak. Peki, YKS'de tercih yapıp yerleşince OBP puanı ne kadar düşer? İşte, o sorunun yanıtı...