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YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:56
YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
YÖKDİL 2026 sınavı için normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı gündemde. Bugün saat 23.59'a kadar sürecek olan işlemler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Akademik kariyerini sürdürmek isteyen adaylar için sınav ücreti ve başvuru adımlarına dair tüm güncel detaylar merak konusu. Peki, YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?