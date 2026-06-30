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Haberler Fotohaber YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:56

YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

YÖKDİL 2026 sınavı için normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı gündemde. Bugün saat 23.59'a kadar sürecek olan işlemler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Akademik kariyerini sürdürmek isteyen adaylar için sınav ücreti ve başvuru adımlarına dair tüm güncel detaylar merak konusu. Peki, YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

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YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Akademik kadrolara başvuruda bulunmak veya lisansüstü eğitim süreçlerini yönetmek isteyen adaylar için YÖKDİL 2026 sınavı ikinci dönem başvuru süreci kritik bir aşamaya girdi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, normal kayıt dönemini çeşitli nedenlerle değerlendiremeyen öğrenciler için tanınan YÖKDİL 2 geç başvuru hakkı bugün aktif ediliyor.

YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM AİS sisteminde görüldüğü üzere 2026 - YÖKDİL/2 geç başvuruları 30 Haziran bugün saat 10.00 itibarıyla başlayacak ve saat 23.59'a kadar sürecek.

Sınav ise 09.08.2026 tarihinde uygulanacak.

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YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-YÖKDİL/2 sınavı için geç başvuru yapan adaylardan alınan sınav ücreti, normal dönem ücretlerinden farklı olarak %50 artırımlı uygulanmaktadır. Bu kapsamda adaylar 1.800 TL ödeme yapacaktır.

YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresi üzerinden dijital olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvurularım" sekmesi üzerinden güncel sınavı seçerek kayıt işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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