YÖKDİL 2 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Akademik kadrolara başvuruda bulunmak veya lisansüstü eğitim süreçlerini yönetmek isteyen adaylar için YÖKDİL 2026 sınavı ikinci dönem başvuru süreci kritik bir aşamaya girdi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, normal kayıt dönemini çeşitli nedenlerle değerlendiremeyen öğrenciler için tanınan YÖKDİL 2 geç başvuru hakkı bugün aktif ediliyor.