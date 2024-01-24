YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:47
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları 10-17 Ocak tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuruları bekliyor. ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2024-YÖKDİL/1 kılavuzu ile sınav ücreti ve tarihi gibi detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Peki; ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? İşte, YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024 bilgileri.