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Haberler Fotohaber YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:47

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları 10-17 Ocak tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuruları bekliyor. ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2024-YÖKDİL/1 kılavuzu ile sınav ücreti ve tarihi gibi detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Peki; ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? İşte, YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024 bilgileri.

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 10-17 Ocak tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar, geç başvurular için geri sayıma geçti. Yüksek lisans veya doktora yapmak öğrenciler başvurularını, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024 YÖKDİL geç başvuru ekranı, ücreti ve kılavuzu…

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) geç başvuruları 24 Ocak 2024 Çarşamba bugün yapılacak.

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınav parası, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecek.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Normal dönemde YÖKDİL başvuru ücreti 490,00 TL olarak yatırılmıştı. Bu ücretin artırımlı rakamı ise 735 TL olarak ödenecek.

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