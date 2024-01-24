YÖKDİL geç başvuru ücreti 2024: ÖSYM YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Normal dönemde YÖKDİL başvuru ücreti 490,00 TL olarak yatırılmıştı. Bu ücretin artırımlı rakamı ise 735 TL olarak ödenecek.