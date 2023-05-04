Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:16
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
15:16
YÖKDİL SINAV SAATİ VE SÜRESİ | ÖSYM takvimi ile 2023/2 YÖKDİL ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL 2) 2023 sınav tarihi araştırılıyor. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler YÖKDİL sınav saati, günü ve süresi gibi bilgilere erişmeye çalışıyor. YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim hedefleyen kişiler başvuru yapabiliyor. Ayrıca doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerde akademik olarak yükselmek isteyen adaylardan akademik dil yeterliliği puanını almak için yabancı dil sınavına girmek gerekiyor. Peki, YÖKDİL 2 ne zaman? YÖKDİL 2 sınav tarihi belli mi, başvurular ne zaman? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi hakkında tüm detaylar...