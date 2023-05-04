YÖKDİL SINAV SAATİ VE SÜRESİ | ÖSYM takvimi ile 2023/2 YÖKDİL ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek?

YÖKDİL 2 2023 sınav tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde birincisi düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. Şimdi ise YÖKDİL 2 hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınav süresi ve saatini kaçırmak istemeyen adaylar YÖKDİL 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek sorusuna yanıt arıyor. İşte YÖKDİL 2 sınav saati, süresi ve tüm detaylar.