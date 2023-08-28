Son Dakika YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr'de yayında! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tıkla ve indir

YÖKDİL NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 YÖKDİL/2) tarihi belli oldu.

Takvime göre YÖKDİL/2, 27 Ağustos 2023 Pazar günü tek oturum şeklinde düzenlenecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." bilgisini paylaştı.