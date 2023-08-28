Giriş Tarihi: 28.08.2023 17:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
16:09
Son Dakika YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr'de yayında! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tıkla ve indir
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınavda, İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise sadece Sosyal Bilimler alanlarından sorumlu tutuldu. Yabancı dil puanı almak için YÖKDİL soruları cevaplayan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirmişti. Beklenen açıklama geldi. YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı! İşte, ÖSYM AİS ile 2023 YÖKDİL/2 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…