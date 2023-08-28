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Haberler Fotohaber Son Dakika YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr'de yayında! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tıkla ve indir
Giriş Tarihi: 28.08.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:09

Son Dakika YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 sabah.com.tr'de yayında! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tıkla ve indir

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınavda, İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise sadece Sosyal Bilimler alanlarından sorumlu tutuldu. Yabancı dil puanı almak için YÖKDİL soruları cevaplayan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirmişti. Beklenen açıklama geldi. YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı! İşte, ÖSYM AİS ile 2023 YÖKDİL/2 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 erişime açıldı! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

YÖKDİL soruları ve cevapları son dakika ÖSYM tarafından açıklandı! Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın hemen ardından yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanır yayımlanmaz YÖKDİL soruları ve cevapları sabah.com.tr adresinde yerini aldı. YÖKDİL sınavı, 91 bin 353 adayın katılımıyla tek oturumda tamamlanmıştı. İşte, ÖSYM ile 2023 YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.

YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 erişime açıldı! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

2023 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

2023-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

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YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 erişime açıldı! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 6 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

2023 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 erişime açıldı! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

YÖKDİL sınav soruları ve cevapları 2023 erişime açıldı! YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

YÖKDİL NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 YÖKDİL/2) tarihi belli oldu.

Takvime göre YÖKDİL/2, 27 Ağustos 2023 Pazar günü tek oturum şeklinde düzenlenecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." bilgisini paylaştı.

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