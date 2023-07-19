YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ün formasyon için aldığı kritik kararlar sonrası Formasyon kalktı mı sorusu araştırılmaya başladı. Pedagojik Formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun, bakanlığa bağlı okullarında öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken bölümlerden mezun olanlar ve son sınıf öğrencileri bu programa başvurabiliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan önce alınan YÖK kararları sonrası formasyon kaldırıldı mı, iptal mi edildi, devam ediyor mu soruları merak ediliyor. İşte, detaylar…