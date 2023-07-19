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Haberler Fotohaber YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:51

YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ün formasyon için aldığı kritik kararlar sonrası Formasyon kalktı mı sorusu araştırılmaya başladı. Pedagojik Formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun, bakanlığa bağlı okullarında öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken bölümlerden mezun olanlar ve son sınıf öğrencileri bu programa başvurabiliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan önce alınan YÖK kararları sonrası formasyon kaldırıldı mı, iptal mi edildi, devam ediyor mu soruları merak ediliyor. İşte, detaylar…

YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

Formasyon eğitimim kalktı mı, iptal mi edildi soruları gündemi meşgul ediyor. YÖK'ün aldığı son kararlar sonrası öğretmen olma hayali kuran binlerce öğrenci araştırmalara hız kazandırdı. Öğretmen yetiştiren fakülteler dışındaki bölümlere de formasyon eğitimi verilecek mi merak ediliyor. Peki, formasyon kaldırıldı mı, iptal mi edildi, var mı yok mu? İşte, son pedagojik formasyon kararları…

YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI

Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin detaylar belirlendi ve YÖK, pedagojik formasyon eğitimine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda aldığı kararları üniversitelere bildirdi. Bu kararlar şu şekilde;

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YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

1- FORMASYON EĞİTİMİ VERİLECEK ALANLAR:

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine karar verilmiştir.

2- FORMASYON DERSLERİ:

Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim programlarındaki öğrenciler için formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli derslerin üçüncü yarıyıldan itibaren verilebilmesine karar verilmiştir.

YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

3-ÜNİVERİTE VE ÖĞRETİM ELEMANLARI İŞBİRLİĞİ

Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi veya eğitim bilimleri bölümü bulunmayan üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerini aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alabilmelerine veya diğer üniversitelerden öğretim elemanı görevlendirebilmelerine karar verilmiştir.

Üniversite bünyesinde eğitim veya eğitim bilimleri fakültesi ya da bölümü bulunmuyorsa öğrenciler pedagojik formasyon eğitimlerini aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alabilecek.

YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

4- DİPLOMA ÜZERİNDE BELİRTİLECEK

Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek programlardaki öğrencilerin bu dersleri seçmeli dersler kapsamında almalarına imkân tanınmasına; pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu derslerin, pedagojik formasyon dersi olarak gösterilmesine ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilmesine; ayrıca diplomalarının arka yüzüne 'Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.' ifadesinin yazılmasına karar verilmiştir.

5- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında yer alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı olarak tanımlanan tezsiz yüksek lisans programının üniversiteler bünyesinde 'Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans' programı adıyla açılmasına izin verecek ve mezuniyet sonrasında bu programa katılmak isteyen öğrencilere bu hak sunulacaktır.

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