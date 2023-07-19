YÖK PEDAGOJİK FORMASYON KARARI SON DAKİKA || Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu, iptal mi edildi, kaldırıldı mı?

4- DİPLOMA ÜZERİNDE BELİRTİLECEK

Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek programlardaki öğrencilerin bu dersleri seçmeli dersler kapsamında almalarına imkân tanınmasına; pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu derslerin, pedagojik formasyon dersi olarak gösterilmesine ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilmesine; ayrıca diplomalarının arka yüzüne 'Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.' ifadesinin yazılmasına karar verilmiştir.

5- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında yer alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı olarak tanımlanan tezsiz yüksek lisans programının üniversiteler bünyesinde 'Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans' programı adıyla açılmasına izin verecek ve mezuniyet sonrasında bu programa katılmak isteyen öğrencilere bu hak sunulacaktır.