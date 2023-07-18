Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları

Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Bozok Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Bozok Üniversitesi sıralama ve taban puanları
BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
110+3
100+3
|123
113
113
103
|29.789
22.439
20.900
19.168
|482,49975
429,37355
492,07086
469,66694
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|42.873
35.691
—
—
|466,16420
409,73387
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|122.849
104.883
104.000
129.627
|385,86032
339,11577
395,62855
335,26373
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|148.000
129.516
143.000
163.875
|367,38460
320,71692
361,04356
313,03252
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|203.338
193.213
195.000
207.081
|335,66674
285,22692
327,38289
291,87301
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|211.208
205.419
—
—
|331,94419
279,85587
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|212.008
255.788
266.000
286.038
|331,55991
260,95891
295,19018
264,44300
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|237.495
228.299
233.000
240.654
|320,44117
270,64164
308,75918
278,90428
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
70+2
80+2
|2
3
10
46
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
30+1
70+2
|2
5
3
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|14
21
18
4
|Dolmadı
275.982
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
254,66374
Dolmadı
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
65+2
60+2
—
|72
67
62
—
|336.966
323.600
294.000
—
|287,09613
241,69412
285,21023
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
4
21
21
|404.112
Dolmadı
387.000
367.161
|270,72915
Dolmadı
258,39103
244,85535
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
6
31
31
|480.483
Dolmadı
435.000
463.829
|256,27821
Dolmadı
248,03842
225,14079
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
2
31
31
|483.007
Dolmadı
456.000
483.796
|255,86823
Dolmadı
243,75041
203,49972
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
—
16
3
|607.227
Dolmadı
519.000
Dolmadı
|238,91461
Dolmadı
232,76539
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
30+1
30+1
25+1
|21
1
31
11
|791.024
Dolmadı
630.000
Dolmadı
|221,11429
Dolmadı
218,44735
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
1
72
60
|859.040
Dolmadı
604.000
Dolmadı
|215,58500
Dolmadı
221,61604
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|26.785
23.264
19.100
20.462
|391,65161
363,17811
387,56691
378,12618
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|47.347
45.274
36.700
36.174
|337,06435
294,32875
328,44943
326,11123
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|151.640
138.300
139.000
143.888
|358,30493
304,61760
347,10711
328,70217
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|193.962
183.842
137.000
128.354
|344,60590
289,87004
347,77134
334,99567
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|330.131
366.087
262.000
243.322
|313,27173
252,29831
307,22612
297,98718
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
20+1
20+1
|31
31
21
21
|655.211
580.014
608.000
630.004
|269,98022
212,67140
246,89521
238,87748
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
7
62
62
|918.266
Dolmadı
721.000
605.771
|246,74783
Dolmadı
233,98334
241,38466
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
30+1
|21
2
21
12
|1.126.207
Dolmadı
968.000
Dolmadı
|231,31821
Dolmadı
209,31155
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
60+2
60+2
50+2
|41
1
62
52
|1.133.183
Dolmadı
857.000
793.617
|230,82382
Dolmadı
221,39878
219,63384
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
40+1
|21
2
21
4
|1.178.481
Dolmadı
963.000
Dolmadı
|227,64935
Dolmadı
210,39511
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|31
1
31
16
|1.261.073
Dolmadı
959.000
Dolmadı
|221,90477
Dolmadı
211,01979
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
5
62
53
|1.301.215
Dolmadı
915.000
Dolmadı
|219,09273
Dolmadı
216,27753
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
1
41
17
|1.303.750
Dolmadı
897.000
Dolmadı
|218,91819
Dolmadı
217,91773
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
—
72
54
|1.323.746
Dolmadı
955.000
Dolmadı
|217,53657
Dolmadı
211,66419
Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|32.530
34.617
30.000
31.436
|390,20036
340,81036
374,99053
380,52844
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|51.909
40.383
35.300
40.300
|376,28344
336,03227
369,94082
373,34122
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|124.084
102.149
78.200
99.649
|345,67522
304,13569
342,92073
343,11346
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|117+3
117+3
130+4
130+4
|120
120
134
134
|420.158
464.362
209.000
180.450
|291,12160
234,61176
301,28806
318,87691
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
73
82
82
|665.125
Dolmadı
431.000
366.892
|264,19541
Dolmadı
260,63422
283,06798
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
108+3
120+3
120+3
|111
46
123
123
|817.483
Dolmadı
314.000
254.753
|250,11869
Dolmadı
280,12052
302,72861
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
13+0
—
—
|13
13
—
—
|898.222
530.440
—
—
|242,99865
224,53233
—
—