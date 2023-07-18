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Haberler Fotohaber Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:19

Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları

Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Bozok Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Bozok Üniversitesi sıralama ve taban puanları

Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları

Bozok üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Yozgat'ta yer alan üniversite, birçok öğrencinin radarında. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Bozok Üniversitesi taban puanları 2023

Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 120+3
110+3
110+3
100+3		 123
113
113
103		 29.789
22.439
20.900
19.168		 482,49975
429,37355
492,07086
469,66694
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 50+2
40+1

 52
41

 42.873
35.691

 466,16420
409,73387
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 122.849
104.883
104.000
129.627		 385,86032
339,11577
395,62855
335,26373
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 148.000
129.516
143.000
163.875		 367,38460
320,71692
361,04356
313,03252
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 203.338
193.213
195.000
207.081		 335,66674
285,22692
327,38289
291,87301

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Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 211.208
205.419

 331,94419
279,85587
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 212.008
255.788
266.000
286.038		 331,55991
260,95891
295,19018
264,44300
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 237.495
228.299
233.000
240.654		 320,44117
270,64164
308,75918
278,90428
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
70+2
80+2		 2
3
10
46		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
30+1
70+2		 2
5
3
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 14
21
18
4		 Dolmadı
275.982
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
254,66374
Dolmadı
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
65+2
60+2
 72
67
62
 336.966
323.600
294.000
 287,09613
241,69412
285,21023
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
4
21
21		 404.112
Dolmadı
387.000
367.161		 270,72915
Dolmadı
258,39103
244,85535
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
6
31
31		 480.483
Dolmadı
435.000
463.829		 256,27821
Dolmadı
248,03842
225,14079
Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
2
31
31		 483.007
Dolmadı
456.000
483.796		 255,86823
Dolmadı
243,75041
203,49972
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21

16
3		 607.227
Dolmadı
519.000
Dolmadı		 238,91461
Dolmadı
232,76539
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
30+1
30+1
25+1		 21
1
31
11		 791.024
Dolmadı
630.000
Dolmadı		 221,11429
Dolmadı
218,44735
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
1
72
60		 859.040
Dolmadı
604.000
Dolmadı		 215,58500
Dolmadı
221,61604
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 26.785
23.264
19.100
20.462		 391,65161
363,17811
387,56691
378,12618
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 47.347
45.274
36.700
36.174		 337,06435
294,32875
328,44943
326,11123
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 151.640
138.300
139.000
143.888		 358,30493
304,61760
347,10711
328,70217
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 193.962
183.842
137.000
128.354		 344,60590
289,87004
347,77134
334,99567
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 330.131
366.087
262.000
243.322		 313,27173
252,29831
307,22612
297,98718
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
20+1
20+1		 31
31
21
21		 655.211
580.014
608.000
630.004		 269,98022
212,67140
246,89521
238,87748
Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Bozok Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
7
62
62		 918.266
Dolmadı
721.000
605.771		 246,74783
Dolmadı
233,98334
241,38466
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
30+1		 21
2
21
12		 1.126.207
Dolmadı
968.000
Dolmadı		 231,31821
Dolmadı
209,31155
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
60+2
60+2
50+2		 41
1
62
52		 1.133.183
Dolmadı
857.000
793.617		 230,82382
Dolmadı
221,39878
219,63384
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
40+1		 21
2
21
4		 1.178.481
Dolmadı
963.000
Dolmadı		 227,64935
Dolmadı
210,39511
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 31
1
31
16		 1.261.073
Dolmadı
959.000
Dolmadı		 221,90477
Dolmadı
211,01979
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
5
62
53		 1.301.215
Dolmadı
915.000
Dolmadı		 219,09273
Dolmadı
216,27753
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
1
41
17		 1.303.750
Dolmadı
897.000
Dolmadı		 218,91819
Dolmadı
217,91773
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72

72
54		 1.323.746
Dolmadı
955.000
Dolmadı		 217,53657
Dolmadı
211,66419
Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.530
34.617
30.000
31.436		 390,20036
340,81036
374,99053
380,52844
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 51.909
40.383
35.300
40.300		 376,28344
336,03227
369,94082
373,34122
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 124.084
102.149
78.200
99.649		 345,67522
304,13569
342,92073
343,11346
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 117+3
117+3
130+4
130+4		 120
120
134
134		 420.158
464.362
209.000
180.450		 291,12160
234,61176
301,28806
318,87691
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
73
82
82		 665.125
Dolmadı
431.000
366.892		 264,19541
Dolmadı
260,63422
283,06798
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 108+3
108+3
120+3
120+3		 111
46
123
123		 817.483
Dolmadı
314.000
254.753		 250,11869
Dolmadı
280,12052
302,72861
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 13+0
13+0

 13
13

 898.222
530.440

 242,99865
224,53233
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