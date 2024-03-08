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Haberler Fotohaber Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 15:56

Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Yozgat iftar vakti ve imsak saati 81 ilde olduğu gibi şehir sakinleri tarafından yakın mercek altına alındı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucunda saatleri kaçırmak istemeyen Müslümanlar, takvimleri kontrol ediliyor. Diyanet tarafından hicri takvime ve ezan saatlerine göre çıkarılan Yozgat İmsakiye gündemde. Peki; 11 Mart Yozgat sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Yozgat sahur vakti ile başlayacak oruç ibadeti iftar saati ile birlikte son bulacak. Ardından teravih için camilerin yolu tutulacak. İmsak vakti sahurlarını tamamlayacak İslam alemi, Ramazan-ı Şerif için oldukça heyecanlı. İbadet planlarını çıkaranlar uygulamaya başladı. Peki; Yozgat iftar vakti saat kaçta? İşte, 2024 İmsakiye...

Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

YOZGAT'TA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Yozgat İftar Vakti: 18:50

Yozgat Sahur (İmsak) Vakti: 05:29

Yozgat Teravih Namazı Vakti: 20:08

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Yozgat İftar Vakti: 18:51

Yozgat Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

Yozgat Teravih Namazı Vakti: 20:09

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Yozgat İftar Vakti: 18:52

Yozgat Sahur (İmsak) Vakti: 05:25

Yozgat Teravih Namazı Vakti: 20:10

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Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

YOZGAT HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Akdağmadeni ERCİYES C.
Yenifakılı MEHMET AKİF ERSOY C.
Sorgun MEHMET KARACA C.
Saraykent BÜYÜK C.
Saraykent BÜYÜK C.
Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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