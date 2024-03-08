Yozgat iftar vakti 2024: 11 Mart Yozgat İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

YOZGAT'TA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Yozgat İftar Vakti: 18:50
Yozgat Sahur (İmsak) Vakti: 05:29
Yozgat Teravih Namazı Vakti: 20:08
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Yozgat İftar Vakti: 18:51
Yozgat Sahur (İmsak) Vakti: 05:27
Yozgat Teravih Namazı Vakti: 20:09
Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Yozgat İftar Vakti: 18:52
Yozgat Sahur (İmsak) Vakti: 05:25
Yozgat Teravih Namazı Vakti: 20:10
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