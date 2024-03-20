YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı erişime açıldı. 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, bina sorumlusu görevlerinde bulunacak olan vatandaşlar hangi seçim merkezinde görev alacağını merak ediyor. İşte; YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir sorusuyla inceleme yapan vatandaşlar için görev yeri sorgulama ekranı.