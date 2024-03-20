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Haberler Fotohaber YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:49

YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev alacak olan vatandaşlar sandık görevlisi görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir sorularıyla araştırma yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre şubat ayında belirlenen görev yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024.

YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı erişime açıldı. 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde sandık kurulu başkanı, sandık görevlisi, bina sorumlusu görevlerinde bulunacak olan vatandaşlar hangi seçim merkezinde görev alacağını merak ediyor. İşte; YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir sorusuyla inceleme yapan vatandaşlar için görev yeri sorgulama ekranı.

YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

YSK 31 MART 2024 SANDIK GÖREVLİSİ GÖREV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde görev alacak memurların seçim işlemleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan takvime göre 23-24-25 Şubat tarihleri arasında belirlendi.

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YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

SEÇİM GÖREV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Seçim görev yerleri, internet üzerinden sorgulanabiliyor. 'Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama' hizmeti aracılığıyla e-Devlet üzerinden seçim görevi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Seçim görev yeri sorgulama ekranında görev yapacakları okullar, sandık yeri, sandık numarası yer alacak.

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL

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