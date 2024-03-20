Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
15:49
YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024: YSK ve e-Devlet ile 31 Mart yerel seçimleri görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?
31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev alacak olan vatandaşlar sandık görevlisi görev yerleri nasıl ve nereden öğrenilir sorularıyla araştırma yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre şubat ayında belirlenen görev yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte YSK sandık görevlisi görev yeri sorgulama ekranı 2024.