YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri

Giriş Tarihi: 12.05.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 08:12

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 seçime iki gün kala arama geçmişlerindeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek Türkiye, 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Oy verme sürecinde belgeleme ve düzen konusunda yardımcı olacak vatandaşlar sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır sorularına yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanan görevliler yanı sıra seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar da araştırmalara hız kazandırdı. İşte, YSK sandık görevlisi ücreti memurlar, başkan, siyasi parti temsilcisi ve üyeler…