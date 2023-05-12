Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri
Giriş Tarihi: 12.05.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 08:12

YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 seçime iki gün kala arama geçmişlerindeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek Türkiye, 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Oy verme sürecinde belgeleme ve düzen konusunda yardımcı olacak vatandaşlar sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır sorularına yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanan görevliler yanı sıra seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar da araştırmalara hız kazandırdı. İşte, YSK sandık görevlisi ücreti memurlar, başkan, siyasi parti temsilcisi ve üyeler…

YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri

Sandık görevlisi ücretleri 2023 tablosu araştırılıyor. Seçim günü görev alacaklar için ödenen ücretler geçtiğimiz seçime ve son verilere göre gündemdeki yerini aldı. Özellikle memurlar araştırmalara hız kazandırdı. YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır soruları yanıt arıyor. Oy sayımı, resmi belgeler ve süreçteki düzene katkıda bulunacak vatandaşlar öncesinde görevli başvuru şartları hakkında araştırmalarını tamamladı. İşte, seçim sandık görevli olma ücreti ve şartları…

YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri

SANDIK GÖREVLİ SORGULAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sandık başında görevli olacak memura çalışacakları merkezler iletildi. Görevlilerin kaç numaralı sandıkta görev alacağı ise önümüdeki günlerde kesinlik kazanacak.

Seçim Sonuçları 2023 için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YSK GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? 14 Mayıs 2023 Seçim sandık görevlisi ücretleri

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

SON DAKİKA