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Haberler Fotohaber YSK Sandık Görevlisi Ücretleri 2024 || Sandık Görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:38

YSK Sandık Görevlisi Ücretleri 2024 || Sandık Görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL?

2024 Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde görev alacak sandık görevlileri başvurularını gerçekleştirdiler. Sandık görevlisi başvuruları Şubat ayında son erdi. Vatandaşlık görevlerini yerine getirecek vatandaşların yanı sıra süreçte aktif rol alacaklar da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kuralları incelemeye başladılar. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl seçim görevlisi olunur?

YSK Sandık Görevlisi Ücretleri 2024 || Sandık Görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti, sandık başında görev alanlara ödenecek. YSK tarafında belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar. Bu görev belli bir ücret karşılığındadır. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar?

YSK Sandık Görevlisi Ücretleri 2024 || Sandık Görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belli oldu. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.

Sandık kurulu başkanı 2947 TL

Memur üye 2088 TL

Bina sorumlusu 2936 TL

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YSK Sandık Görevlisi Ücretleri 2024 || Sandık Görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre sandık görevlisi başvuruları son olarak 24 Şubat Cumartesi gününe kadar seçim kurullarına gerçekleşti.

YSK Sandık Görevlisi Ücretleri 2024 || Sandık Görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

YSK Sandık Görevlisi Ücretleri 2024 || Sandık Görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar, kaç TL?

SANDIK GÖREV YERİ SORGULAMA

Sandık görevlisi yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sandık bilgisi sorgulama "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" ekranında olacak.

YURT İÇİ SEÇMEN GÖREVLENDİRME SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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