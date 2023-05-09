YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

SEÇİM YASAKLARI 2023

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bugün başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.