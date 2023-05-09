YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

YSK seçim günü yasakları nelerdir sorusu yanıt arıyor. 14 Mayıs 2023 günü 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Türkiye'nin 81 ilinde seçilecek. YSK seçim yasakları başlarken, bunun yanı sıra seçim günü yasakları da belli oldu. Yayınların ne zaman serbest olacağı, alkol alıp alınamayacağı ve eğlence yerlerinin ne zaman açık olacağı hakkında 14 Mayıs seçim yasakları madde madde paylaşılmış durumda. Bu noktada, YSK seçim günü yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte YSK seçim günü yasakları 2023 hakkında detaylar