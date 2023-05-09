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Haberler Fotohaber YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 17:07

YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

YSK seçim günü yasakları nelerdir sorusu yanıt arıyor. 14 Mayıs 2023 günü 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Türkiye'nin 81 ilinde seçilecek. YSK seçim yasakları başlarken, bunun yanı sıra seçim günü yasakları da belli oldu. Yayınların ne zaman serbest olacağı, alkol alıp alınamayacağı ve eğlence yerlerinin ne zaman açık olacağı hakkında 14 Mayıs seçim yasakları madde madde paylaşılmış durumda. Bu noktada, YSK seçim günü yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte YSK seçim günü yasakları 2023 hakkında detaylar

YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu kararınca seçim günü yasakları duyuruldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Pazar günü yapılacak. Maddeler arasında ne zaman düğün yapılabileceği, yayın serbestliği, sandık sayıları gibi detaylar arasında yer alıyor. Peki, YSK seçim günü yasakları nelerdir? İşte detaylar

YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

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YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim günü yasakları nelerdir?

SEÇİM YASAKLARI 2023

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bugün başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

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