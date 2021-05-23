Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

Mutasavvıf Türk şairi Yunus Emre, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olmuştur. Kendisi hakkında tarih kaynaklarında pek fazla bilgi yer almazken, on üçüncü yüzyılın ilk çeyreği ile on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı belirtilmiştir. Sanat yaşamında halka ve halkın diline hitap eden Yunus Emre sözleri ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulmaktadır. Tasavvuf şiirinin öncüsü Yunus Emre'nin söylediği en güzel, kısa, uzun sözleri ve şiirleri aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte, en güzel, kısa, uzun, Yunus Emre sözleri ve şiirleri…