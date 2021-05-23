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Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun

Mutasavvıf Türk şairi , Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olmuştur. Kendisi hakkında tarih kaynaklarında pek fazla bilgi yer almazken, on üçüncü yüzyılın ilk çeyreği ile on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı belirtilmiştir. Sanat yaşamında halka ve halkın diline hitap eden ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulmaktadır. Tasavvuf şiirinin öncüsü Yunus Emre'nin söylediği en güzel, kısa, uzun sözleri ve şiirleri aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte, en güzel, kısa, uzun, Yunus Emre sözleri ve şiirleri…

Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Tarihi kaynaklara bakıldığında yaşamı hakkında kesin bilgiler yer almamakla beraber doğum tarihinin 1238 olduğu belirtilmektedir. Ölümü ise 1320 olarak kabul edilmiştir. Sanat yaşamında halka ve halkın diline hitap etmiştir. Türkçe'yi çok güzel kullanıyor olması her zaman okunup anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Yunus Emre'nin söylediği en güzel, kısa, uzun sözleri ve şiirleri günümüzde hala en çok araştırılan ve paylaşılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. ve şiirleri için ayrıntılara göz atabilirsiniz.

Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

YUNUS EMRE KİMDİR?

Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, 'nin 1238 yılında hayata gözleri açtığı belirtilmiştir. Vefatının ise 1320 olduğu söylenmektedir. Halk arasında Yunus Emre'nin hayatından kısaca şöyle bahsedilmiştir;

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Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

YUNUS EMRE'NİN HAYATI

küçük yaşlarda okula gitmiş ancak alfabeyi bir türlü öğrenemediği için okulu bırakıp çiftçilik yapmaya karar vermiştir. İlerleyen yıllarda çıkan kıtlıktan etkilenmiş, kapısına gelen ihtiyaç sahiplerini geri çevirmeyen Hacı Bektaş Veli'nin kapısını çalmıştır. Hacı Bektaş Veli, Yunus'un samimi ve saygılı davranışlarından çok memnun kalır. Yunus'un buğday için geldiğini öğrenince "Sorun bakalım buğday mı ister, himmet mi?" der. Bu sözleri duyan Yunus "Ben himmeti ne yapayım, karın doyurmaz ki, bana buğday gerek" der. Buğdayını alan Yunus yola çıkar.

Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

, yolda pişman olarak geri dönüp buğday istemediğini ve himmet istediğini söyler. Hacı Bektaş Veli ise o söylediğin artık geçti diyerek himmeti Taptuk Emre'ye verdiğini söyler. Yunus Emre, bunun üzerine yola revan olur ve Taptuk Emre'nin yanına gider. Taptuk Emre'nin dervişi olur ve dergâha odun taşımakla görevlendirilir. Kırk yıl odun taşıdığı dergâha bir tek eğri odun getirmez. Sebebini soranlaraysa "Bu kapıdan içeriye odunun eğrisi bile giremez" der. Taptuk Emre kızını Yunus ile evlendirir ama Yunus şeyhinin kızına kendisini layık görmediği için kıza elini sürmez. Onun tek amacı erenler mertebesine ulaşmaktır. Yunus bir türlü erenler mertebesine ulaşamadığını düşünüp, üzülür ve Taptuk Emre'nin yanından ayrılır.

Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

Taptuk Emre'den ayrı geçirdiği zaman içinde başından geçen bazı olaylar sonucunda Yunus istediği mertebeye ulaştığını anlar. Tekrar Taptuk Emre'nin yanına döner ama Taptuk Emre'ye mahcup olduğu için önce karısı ile görüşür. Şeyhinin kendini affetmesini ister. Kadın "Bilirsin gözleri görmez, sen kapının eşiğine yat. O sabah namazına kalktığında ayağı sana dokunur. Bu kim diye bana sorar. Ben de Yunus, derim. Eğer hangi Yunus derse ses çıkarmadan çek git. Yok, eğer bizim Yunus mu derse, kalk şeyhinin eline sarıl" der. Kadının dediğini yapan Yunus şeyhinin ?"Bizim Yunus mu?" sorusu üzerine kalkar şeyhini ellerine sarılır. Bu olaydan sonra da Yunus'un hayatını kaybettiği söylenir.

Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

YUNUS EMRE'NİN EN GÜZEL SÖZLERİ

*Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyIeme. Bir gönüI yapamazsan, yıkıp viran eyIeme.
*İIim, kendini biImektir .
*Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.
*OIsun be aIdırma yaradan yardır..sanmaki zaIimin ettiği kârdir.. MazIumun ahi indirir sâhi.. Herşeyin bir vakti vardır..
*Ya eIim aI kaIdır beni. Ya vasIına erdir beni. Çok ağIattın güIdür beni. GeI gör beni aşk neyIedi.

Yunus Emre Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Yunus Emre Sözleri

*Nefistir seni yoIda koyan, yoIda kaIır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kaIır sabır kimde ise o nasib aIır.
*Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.
*İIim iIim biImektir, iIim kendin biImektir, sen kendini biImezsen, bu nice okumaktır.
*Söz oIa kese savaşı, söz oIa kestire başı, söz oIa aguIu asi baI iIe yağ ede bir söz.

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