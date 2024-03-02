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Haberler Fotohaber Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 15:48

Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri

Survivor 48. bölüm fragmanının ardından kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre'nin eşinden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Artık işi operasyona bağlamış" sözlerine atıfta bulunan Beria Gözden Özden "Operasyon başarıyla gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu. Yarışanın sıkı takipçileri Beria Gözen Özden kimdir amerak ediyor. Peki, Yunus Emre'nin eşi Beria Gözden Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.

Yunus Emre’nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri

Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen Özden kimdir merak ediliyor. Survivor 48. bölüm fragmanına damga vuran analar sonrası paylaşımlarda bulunan isim "Operasyon başarıyla gerçekleşmiştir" sözleri ile gündem olmayı başardı. Peki, Yunus Emre'nin eşi Beria Gözden Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Beria Gözen Özden hakkında tüm merak edilenler...

Yunus Emre’nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri

Her bölümü büyük ses getiren Survivor All Star'ın 48. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı ''Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçmiş. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına...' diye bir açıklama yapmıştı.

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Yunus Emre’nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri

Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada hangi yarışmacının olabileceğine dair tahminler yapılmaya başlanırken fragmanın yayınlanmasının ardından Yunus Emre'nin eşi Beria Gözden Özden'in "Operasyon başarılı geçmiştir" sözleri dikkat çekmişti.

Yunus Emre’nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri

Özden daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Azer Bülbül ne demiş 'Her an her şey olabilir' fragman sonu olay" ifadelerini kullanmıştı.

Yunus Emre’nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri

YUNUS EMRE'NİN EŞİ BERİA GÖZEN ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre'nin eşi Beria Gözden Özden hakkında detaylı bilgi bulunamaktadır.

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