Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
15:48
Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Beria Gözen Özden hayatı ve kariyeri
Survivor 48. bölüm fragmanının ardından kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre'nin eşinden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Artık işi operasyona bağlamış" sözlerine atıfta bulunan Beria Gözden Özden "Operasyon başarıyla gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu. Yarışanın sıkı takipçileri Beria Gözen Özden kimdir amerak ediyor. Peki, Yunus Emre'nin eşi Beria Gözden Özden kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.