Yürek Çıkmazı 23. bölüm tamamı, kesintisiz, reklamsız full izle: TRT1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle

YÜREK ÇIKMAZI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Görelilerin Ali Fuat'ın kızının yaşadığını öğrenmiş olmaları Halil'in planlarını alt üst eder. Halil'in işi şimdi çok daha zordur, iki hayati meselesi olmuştur artık. Ali Fuat'ın masumiyetini ispatlamaya çalışırken, Görelilerin Zeynep'in varlığından haberdar olmalarını da engellemek zorundadır. Zeynep'in hayatı için endişelenen Halil, en büyük düşmanlarından birinin yardımını istemek zorunda kalacaktır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Caner'i de Zeynep'ten tamamen uzaklaştırmanın bir yolunu bulmaya girişir.