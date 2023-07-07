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Haberler Fotohaber YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 SON DAKİKA: Resmi Gazete kararı ile belli oldu! 2023 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:52

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 SON DAKİKA: Resmi Gazete kararı ile belli oldu! 2023 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak oranlar değişti. 2023 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak IMEI telefon kayıt harcı da güncellendi. Bu noktada yeni zamlı IMEI kayıt ücreti için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere yurt dışı üzerinden Türkiye'ye getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödeniyor. Peki, Temmuz zammı ile 2023 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika gelişmeleri…

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika: Temmuz zammı ile IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi soruları yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da değişti. Bu gelişme sonrası yurt dışı üzerinden telefon getirecek olan kişiler, 2023 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi sorularını gündeme taşıdı. IMEI telefon kayıt harcı Ocak 2023'te yüzde 122,39 olarak artış yaşamıştı. Peki, Temmuz zammı ile Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 ne kadar oldu, kaç TL? İşte, e-Devlet yeni zamlı IMEI telefon kayıt ücreti sorgulama ekranı…

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika: Temmuz zammı ile IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) oranları artırıldı. Ayrıca bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları da belli oldu.

7 Temmuz 2023 tarihli karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da yeniden belirlendi.

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Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika: Temmuz zammı ile IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından Temmuz 2023 itibarıyla getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretleri değişti.

Temmuz 2023 itibarıyla geçerli olacak yurt dışı telefon harcı, 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika: Temmuz zammı ile IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika: Temmuz zammı ile IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

e-Devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. e-Devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir.

Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

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