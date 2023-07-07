YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 SON DAKİKA: Resmi Gazete kararı ile belli oldu! 2023 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak oranlar değişti. 2023 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak IMEI telefon kayıt harcı da güncellendi. Bu noktada yeni zamlı IMEI kayıt ücreti için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere yurt dışı üzerinden Türkiye'ye getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödeniyor. Peki, Temmuz zammı ile 2023 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2023 son dakika gelişmeleri…