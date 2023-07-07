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Haberler Fotohaber TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ 2023 || IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 17:12

TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ 2023 || IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu sorgulanıyor. Yurt dışından alınan telefonların yurt içinde kullanılabilmesi için belirlenen tutarda harç ücreti IMEI ödenmesi gerekiyor. 7 Temmuz 2023 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak IMEI telefon kayıt harcı Resmi Gazete' de yayımlanmasının ardından güncellendi. Kayıt ücreti için belirlenen yeni tutar 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Yurtdışından telefon alan vatandaşlar pasaporta kaç telefon kaydedilir araştırıyor. Peki, 2023 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? İşte, yanıtı…

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?

Yurtdışına çıkıp telefon alan vatandaşlar IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, cep telefonu harcı ne kadar sorularına yanıt arıyor. Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile artış gösterdi. 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak yurt dışı kayıt ücreti öncesi vatandaşlar telefonları kayıt altına almak istiyorlar. Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir araştırılıyor. Peki, 2023 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? İşte, yanıtı…

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) oranları artırıldı. Ayrıca bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları da belli oldu.

7 Temmuz 2023 tarihli karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da yeniden belirlendi.

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Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından Temmuz 2023 itibarıyla getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretleri değişti.

Temmuz 2023 itibarıyla geçerli olacak yurt dışı telefon harcı, 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?

e-Devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. e-Devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir.

Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

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