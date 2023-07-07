TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ 2023 || IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? Bir pasaport üzerine kaç telefon kaydedilir 2023?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu sorgulanıyor. Yurt dışından alınan telefonların yurt içinde kullanılabilmesi için belirlenen tutarda harç ücreti IMEI ödenmesi gerekiyor. 7 Temmuz 2023 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak IMEI telefon kayıt harcı Resmi Gazete' de yayımlanmasının ardından güncellendi. Kayıt ücreti için belirlenen yeni tutar 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Yurtdışından telefon alan vatandaşlar pasaporta kaç telefon kaydedilir araştırıyor. Peki, 2023 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl kayıt yapılır? İşte, yanıtı…