Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan temmuz zammı milyonlarca işçi ve işveren için heyecanlı bekleyişi sona erdirdi. 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman yatacak araştırılıyor. Yüzde 34'lük oranda brüt ve net rakamlar vatandaşlar ile buluştu. İlk zamlı asgari ücret ödemesi için geri sayım başladı. Milyonların beklediği yeni rakamların ardından maaş günleri bekleniyor. Peki, zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek?