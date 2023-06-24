Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

Yeni zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Asgaride uygulanan ara zam Bakan Işıkhan'ın açıklaması ile duyuruldu. Bu kez süreç hızlı tamamlandı ve ortak rakama varıldı. Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt arıyor. İşverene sağlanacak destek ödemeleri de 500 TL artış yaşadı. 2023 ilk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, yanıtlar…