Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:39

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan temmuz zammı milyonlarca işçi ve işveren için heyecanlı bekleyişi sona erdirdi. 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman yatacak araştırılıyor. Yüzde 34'lük oranda brüt ve net rakamlar vatandaşlar ile buluştu. İlk zamlı asgari ücret ödemesi için geri sayım başladı. Milyonların beklediği yeni rakamların ardından maaş günleri bekleniyor. Peki, zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

Yeni zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Asgaride uygulanan ara zam Bakan Işıkhan'ın açıklaması ile duyuruldu. Bu kez süreç hızlı tamamlandı ve ortak rakama varıldı. Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt arıyor. İşverene sağlanacak destek ödemeleri de 500 TL artış yaşadı. 2023 ilk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, yanıtlar…

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

İLK ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Yürürlük tarihine göre Ağustos itibarıyla yeni maaşların geçerli olması bekleniyor.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? İlk zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, bu ay ödenir mi?

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik olacak.

SON DAKİKA