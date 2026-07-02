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Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:32

ZAMLI AVUKAT MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026: Temmuz zammı ile doktor maaş zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Kamu kurumlarında görev yapan avukatlar da 2026 Temmuz zammının ardından alacakları yeni maaşları merak ediyor. Zam oranı, TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak. Buna bağlı olarak avukatların güncel maaşları da netleşecek.

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ZAMLI AVUKAT MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026: Temmuz zammı ile doktor maaş zammı ne kadar olacak?

2026 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Zam oranının henüz açıklanmamış olması nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan avukatların yeni maaşları da kesinleşmedi. Enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından zamlı maaşlar belli olacak.

ZAMLI AVUKAT MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026: Temmuz zammı ile doktor maaş zammı ne kadar olacak?

ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.Buna göre; 2026 yılı haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.Enflasyonun açıklanmasıyla zamlı avukat maaşları da belli olacak.

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ZAMLI AVUKAT MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026: Temmuz zammı ile doktor maaş zammı ne kadar olacak?

ZAM İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

ZAMLI AVUKAT MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026: Temmuz zammı ile doktor maaş zammı ne kadar olacak?

TAHMİNE GÖRE ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI

Avukat 1/4 90.000 TL'den 102.546 TL'ye yükselecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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