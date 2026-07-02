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ZAMLI AVUKAT MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026: Temmuz zammı ile doktor maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:32
ZAMLI AVUKAT MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026: Temmuz zammı ile doktor maaş zammı ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Kamu kurumlarında görev yapan avukatlar da 2026 Temmuz zammının ardından alacakları yeni maaşları merak ediyor. Zam oranı, TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak. Buna bağlı olarak avukatların güncel maaşları da netleşecek.