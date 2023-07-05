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Haberler Fotohaber Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:10

Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?

Zamlı avukat maaşları, memur zamlarının ardından araştırma konusu oldu. Hukuk öğrencileri, bu mesleği seçmek isteyenler ve mevcutta bu mesleği icra edenler zamlı avukat maaşları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Memurların seyyanen zam ve refah payı hariç alacağı maaşlar netlik kazandı. Peki, 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi? İşte yanıtı…

Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaş zamları belli oldu. Temmuz ayından Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere zamlı avukat maaşları da netlik kazandı. Peki, 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi? İşte 2023 Temmuz memur zammı oranı ile avukat maaşları ne kadar oldu sorusunun yanıtı…

Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?

MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELDİ

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Teklifi saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'na sundu.

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Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?

HAZİRAN 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 8077 TL SEYYANEN ARTIŞ

En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış yapılacak.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifte yüzde 17,55 oranında ve 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanacağını açıkladı.

Güler, "Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Güler, "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz. " dedi.

Güler, bu kanun teklifinde SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranının yer almıdığını ifade etti.

Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?

2023 TEMMUZ ZAMMI SONRASI PROFESÖR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Refah payı hariç uygulanan memur zammı sonrası avukat maaşları 23 bin 474 TL bandına çıktı. Bu rakam Ocak ayından bu yana 19 bin 968 TL idi.

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