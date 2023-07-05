Zamlı avukat maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı kaç TL yükseldi?

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 8077 TL SEYYANEN ARTIŞ

En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış yapılacak.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifte yüzde 17,55 oranında ve 8 bin 77 TL seyyanen zam uygulanacağını açıkladı.

Güler, "Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Güler, "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz. " dedi.

Güler, bu kanun teklifinde SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranının yer almıdığını ifade etti.