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ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 01:24
ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
2026 Temmuz döneminde memur maaşlarına yapılacak artış için gözler haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte ebe kadrosunda görev yapan personelin yeni ücretleri de netlik kazanacak. Peki, Temmuz 2026'da zamlı ebe maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?