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Haberler Fotohaber ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 01:24

ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2026 Temmuz döneminde memur maaşlarına yapılacak artış için gözler haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte ebe kadrosunda görev yapan personelin yeni ücretleri de netlik kazanacak. Peki, Temmuz 2026'da zamlı ebe maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

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ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından memurlara uygulanacak artış oranı kesinleşecek ve buna bağlı olarak ebe maaşları da yeniden hesaplanacak. Ebe maaşlarına uygulanacak zam oranı için araştırmalar sürüyor.

ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ZAMLI EBE MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.Buna göre; 2026 yılı haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.Enflasyonun açıklanmasıyla zamlı ebe maaşları da belli olacak.
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ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ZAM İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TAHMİNLERE GÖRE ZAMLI EBE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 TL'den 85.192 TL'ye yükselecek. Zamlı ebe maaşınında benzer şekilde olması bekleniyor.

ZAMLI EBE MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Temmuz zammı ile yeni ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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