ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay mı?

Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:42

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak merak ediliyor. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli zammı refah payı ile yüzde 25 olarak duyuruldu. Milyonlarca vatandaş ise bu noktada ''2023 Temmuz zamlı emekli emekli maaşı ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısında hesaplarda görülecek zamlı aylıkların ilk ödemesi için heyecan dorukta. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli aylığı ara zamla 7500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, yeni emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…