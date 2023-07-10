Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay mı?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:42

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay mı?

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak merak ediliyor. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli zammı refah payı ile yüzde 25 olarak duyuruldu. Milyonlarca vatandaş ise bu noktada ''2023 Temmuz zamlı emekli emekli maaşı ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısında hesaplarda görülecek zamlı aylıkların ilk ödemesi için heyecan dorukta. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli aylığı ara zamla 7500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, yeni emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

Yeni zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak milyonlarca vatandan tarafından araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı yüzde 25 oldu. Söz konusu düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Zamlı emekli maaşı zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni rakamlar Temmuz- Aralık döneminde hesaplarda görülecek. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay mı? İşte, 2023 Temmuz zammı ile 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Temmuz zammı sonrası SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA