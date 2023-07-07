Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri (4A, 4B, 4C)

Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Yılın ikinci zammı ile emekli ve memur için yeni artış netleşti. En düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına yönelik yönerge ardından emekli zammı teklifi de Meclis'e gidiyor. Yüzde 19.78 çıkan enflasyon zammı ardından emeklinin zam oranı %25 olarak belirlendi. Zamlı emekli maaşları zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt arıyor. Yeni rakamlar yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, ne kadar, hangi ay? İşte, 4A, 4B, 4C maaş ödeme tarihleri…