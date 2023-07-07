Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri (4A, 4B, 4C)
Giriş Tarihi: 07.07.2023 23:58 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 23:58

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri (4A, 4B, 4C)

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon rakamları ardından iyileştirme çalışmasına giren temmuz zammı belli oldu. Buna göre emekli zammı yüzde 25 oranında uygulanacak. Sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi yer alıyor. 2023 temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak araştırılıyor. 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Yeni maaşlarına kavuşmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne kadar, hangi ay alınacak? İşte, cevaplar…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C

Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Yılın ikinci zammı ile emekli ve memur için yeni artış netleşti. En düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına yönelik yönerge ardından emekli zammı teklifi de Meclis'e gidiyor. Yüzde 19.78 çıkan enflasyon zammı ardından emeklinin zam oranı %25 olarak belirlendi. Zamlı emekli maaşları zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt arıyor. Yeni rakamlar yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, ne kadar, hangi ay? İşte, 4A, 4B, 4C maaş ödeme tarihleri…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C

SON DAKİKA: EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli maaşları için iyileştirme çalışması da sonuçlandı. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zam alacak.

2023 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

Güncel ödeme takvimine göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

SON DAKİKA