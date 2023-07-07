Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri (4A, 4B, 4C)

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon rakamları ardından iyileştirme çalışmasına giren temmuz zammı belli oldu. Buna göre emekli zammı yüzde 25 oranında uygulanacak. Sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi yer alıyor. 2023 temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak araştırılıyor. 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Yeni maaşlarına kavuşmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne kadar, hangi ay alınacak? İşte, cevaplar…