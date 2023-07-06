ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak? 4A-4B-4C emekli zammı ödeme tarihleri

Yeni zamlı emekli maaşlar ne zaman yatacak araştırılıyor. Yılın ikinci zammı ile emekli ve memur için yeni artış refah payı ile netleşiyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyonla zam sınırı yüzde 19.78 olarak ortaya çıktı. Net rakam için görüşmeler başladı. Zamlı emekli maaşı zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt arıyor. Yeni rakamlar yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı hangi ay ödenecek? İşte, 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşları ödeme takvimi…