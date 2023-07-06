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Haberler Fotohaber ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak? 4A-4B-4C emekli zammı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 06.07.2023 01:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 01:51

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak? 4A-4B-4C emekli zammı ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak araştırılıyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olan temmuz zammı sınırı üzerine refah payı değerlendirmeleri başladı. Milyonlarca emeklinin gündemindeki emekli zammı ödeme takvimi yer alıyor. 2023 temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak araştırılıyor. 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Maaş tablosu ardından ödemeler bekleniyor. Peki, yeni emekli maaşı hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte, temmuz maaş zammı ödemeleri hakkında merak edilenler…

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

Yeni zamlı emekli maaşlar ne zaman yatacak araştırılıyor. Yılın ikinci zammı ile emekli ve memur için yeni artış refah payı ile netleşiyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyonla zam sınırı yüzde 19.78 olarak ortaya çıktı. Net rakam için görüşmeler başladı. Zamlı emekli maaşı zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları yanıt arıyor. Yeni rakamlar yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı hangi ay ödenecek? İşte, 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşları ödeme takvimi…

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

6 AYLIK ENFLASYON ORANI ORTAYA ÇIKTI!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

Nihai zam oranı refah payı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak.

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Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. SSK, Bağ-Kur emeklisi zam teklifi 1. torba yasa teklifinde yer almadı.

Güler, bu kanun teklifinde SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranının yer almıdığını ifade etti.

SSK, Bağ-Kur emeklisi için analizlerin devam edildiği ifade edilirken masada kademeli zam formülü yer alıyor.

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. Buna göre daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45

10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40

15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35

20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor. Detaylar Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşması sonrası kesinleşecek.

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