Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?

Yurtdışından getirilen telefonların ülkemizde kullanılması için IMEI kaydının e devlet üzerinden yapılması gerekiyor. 7 Temmuz 2023 yayımlanan Resmi Gazete kararı ile artış gösteren telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bankalara ya da sisteme entegre ödeme kuruluşlarına başvuru sahibinin T.C. Kimlik numarası ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarası belirtilerek yatırılıyor. IMEI kayıt ücreti nasıl ödenir, ödeme nereden yapılır yanıt arıyor. Eski fiyattan yararlanmak isteyen vatandaşlar sınır kapılarına doğru akın ederken yurtdışı telefon kayıt ücreti ne zaman geçerli olacak merak ediyor. İşte, yanıtı…