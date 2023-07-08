Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 08:33

Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?

Yurtdışından getirilen telefonların ülkemizde kullanılması için IMEI kaydının e devlet üzerinden yapılması gerekiyor. 7 Temmuz 2023 yayımlanan Resmi Gazete kararı ile artış gösteren telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bankalara ya da sisteme entegre ödeme kuruluşlarına başvuru sahibinin T.C. Kimlik numarası ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarası belirtilerek yatırılıyor. IMEI kayıt ücreti nasıl ödenir, ödeme nereden yapılır yanıt arıyor. Eski fiyattan yararlanmak isteyen vatandaşlar sınır kapılarına doğru akın ederken yurtdışı telefon kayıt ücreti ne zaman geçerli olacak merak ediyor. İşte, yanıtı…

Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?

Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren IMEI kayıt ücreti merak ediliyor. Eski fiyattan yararlanmak isteyen vatandaşlar yeni IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor sorusuna yanıt arıyor. Son gün gelmeden telefonlarını yurtiçi kullanıma açtırmak isteyen vatandaşlar IMEI kayıt nasıl yapılır adım adım merak ediyor. IMEI kaydı nasıl yapılır e-Devlet dışında sistem yoğunluğu sebebiyle araştırılıyor. Peki, yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kaydı nasıl yapılır? İşte, yanıtı…

Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?

IMEI TELEFON KAYIT ÜCRETİ ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) oranları artırıldı. Ayrıca bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları da belli oldu.

7 Temmuz 2023 tarihli karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da yeniden belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından Temmuz 2023 itibarıyla getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretleri değişti.

Temmuz 2023 itibarıyla geçerli olacak yurt dışı telefon harcı, 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Zamlı IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe giriyor? IMEI Kayıt ücreti ne kadar, kaç lira? Yurtdışından getirilen telefon nasıl kaydedilir adım adım?

e-Devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. e-Devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir.

Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

SON DAKİKA