ZAMLI MEMUR MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak araştırılıyor. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur zammı yüzde 17,55 olarak belirlendi. Polis, doktor, öğretmen, hemşire, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ise bu noktada ''2023 Temmuz zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısında hesaplarda görülecek zamlı aylıkların ilk ödemesi için heyecan dorukta. Hatırlanacağı üzere en düşük memur aylığı 22 bin 17 TL'ye yükseltilmişti. Öte yandan tüm kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Peki, meslek meslek yeni memur maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşı ödeme tarihleri takvimi…