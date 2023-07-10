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Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:52

ZAMLI MEMUR MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak araştırılıyor. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur zammı yüzde 17,55 olarak belirlendi. Polis, doktor, öğretmen, hemşire, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ise bu noktada ''2023 Temmuz zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısında hesaplarda görülecek zamlı aylıkların ilk ödemesi için heyecan dorukta. Hatırlanacağı üzere en düşük memur aylığı 22 bin 17 TL'ye yükseltilmişti. Öte yandan tüm kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Peki, meslek meslek yeni memur maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşı ödeme tarihleri takvimi…

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

Yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur maaşı zam oranı yüzde 17,55 oldu. Söz konusu düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Zamlı memur maaşı zaman yatacak, bu ay yatar mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni rakamlar Temmuz- Aralık döneminde hesaplarda görülecek. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltilirken kamuda çalışan vatandaşlar 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşı ödeme tarihleri takvimi araştırmasına çıktı. Peki, 2023 Temmuz zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, detaylar…

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

ZAM TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ!

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı yüzde 17,55 enflasyon farkı ve 8 bin 077 TL seyyanen zam ile birlikte 22 bin 17 TL oldu. Memur emeklisi maaş zammı ise 7.45 puan ek zam ile yüzde 25'e çıkartıldı.

Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile zamlı memur maaşları hangi ay ödenecek? İşte ödeme tarihleri

MEMUR ZAMMI MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANARAK YASALAŞACAK

Söz konusu düzenleme, önce Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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