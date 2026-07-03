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Giriş Tarihi: 03.07.2026 00:10

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak?

2026 Temmuz dönemi öncesinde memur maaşlarına yapılacak artış için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından uygulanacak oran netleşecek. Buna bağlı olarak kamu kurumlarında görev yapan mühendislerin yeni maaşları da kesinlik kazanacak.Peki, Temmuz 2026'da zamlı memur maaşları ne kadar olacak?

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ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak?

2026 Temmuz döneminde yapılacak gelir artışı, kamu kurumlarında görev yapan mühendislerin ücretlerini de etkileyecek. Ancak haziran ayı enflasyon verileri ve memurlara uygulanacak artış oranıyle zamlı maaşlar netleşecek.

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak?

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.Buna göre; 2026 yılı haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.Enflasyonun açıklanmasıyla zamlı mühendis maaşları da belli olacak.
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ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak?

ZAM İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak?

TAHMİNLERE GÖRE YENİ ZAMLI MÜHENDİS MAAŞLARI

Mühendis 1/4 96.211 TL'den 109.622 TL'ye yükselecek.

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz zammı ile mühendis maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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