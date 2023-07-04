Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
11:28
ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!
Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri mercek altına alınıyor. Asgari ücretteki %34'lük artıştan sonra memur maaşlarına da zam geliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından öğretmen, doktor, polis gibi pek çok memurun maaşları artacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce öğretmen "Temmuz öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç öğretmen maaşı zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseleceği Başkan Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Peki, temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!