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Haberler Fotohaber ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 11:28

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!

Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri mercek altına alınıyor. Asgari ücretteki %34'lük artıştan sonra memur maaşlarına da zam geliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından öğretmen, doktor, polis gibi pek çok memurun maaşları artacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce öğretmen "Temmuz öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç öğretmen maaşı zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseleceği Başkan Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Peki, temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!

Temmuz öğretmen maaşları zam oranı belli oldu mu, ne zaman yansıyacak? soruları araştırılıyor. Memurların ve emeklilerin büyük sabırsızlıkla beklediği Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs enflasyon oranları açıklanmıştı. 5 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon oranı açıklanmasının ardından refah payı hariç öğretmen maaşı zam oranı kesinleşecek. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseleceği Başkan Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Peki, Temmuz öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yeni öğretmen maaşları!

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Öğretmen maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni öğretmen maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!

Uzman öğretmenler mevcut Ocak zammı ile beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Temmuz zam oranı

%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 TL olacak,

%40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DURUM|| 2023 Temmuz ayında en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, yeni maaş tablosu!

Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 TL maaş alıyor.

%30 zam durumunda 20 bin 531 TL,

%40 zam durumunda 22 bin 110 TL,

%50 zam durumunda ise 23 bin 690 TL olacak.

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