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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:42

SON DAKİKA ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Öğretmen maaşı Temmuz 2023 zammı yeniden hesaplanıyor. 6 aylık enflasyon rakamları bugün belli olacak. Milyonlarca emekli ve memurun gözü TUİK tarafından açıklanacak yılın ilk yarısına ait enflasyon oranında! Refah payı ve toplu sözleşme ile belirlenen memur zammı maaşlarda artış yaşatacak. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce öğretmen "Temmuz öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesin eçıkacağı haftalar önce açıklanmıştı. TUİK açıklamaları sonrası zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL oldu merak ediliyor. Yeni zam oranı sonrası hemşire, polis ve öğretmen maaşları gibi mesleklerin maaşları zamlanıyor, yeniden hesaplanıyor. Peki, zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | BUGÜN BELLİ OLUYOR! Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Asgari ücretteki %34'lük artıştan sonra memur maaşlarına da zam geliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının 5 Temmuz Çarşamba belli olmasının ardından öğretmen, doktor, polis gibi pek çok memurun yeni maaşları belli oluyor. Bu kapsamda zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında yapılacak zam, enflasyon rakamları ile belirleniyor. Peki, yeni öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, zamlı öğretmen maaşı tablosu 2023…

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | BUGÜN BELLİ OLUYOR! Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Öğretmen maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni öğretmen maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | BUGÜN BELLİ OLUYOR! Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | BUGÜN BELLİ OLUYOR! Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Uzman öğretmenler mevcut Ocak zammı ile beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Temmuz zam oranı

%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 TL olacak,

%40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | BUGÜN BELLİ OLUYOR! Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 TL maaş alıyor.

%30 zam durumunda 20 bin 531 TL,

%40 zam durumunda 22 bin 110 TL,

%50 zam durumunda ise 23 bin 690 TL olacak.

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