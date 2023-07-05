Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
07:42
SON DAKİKA ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 2023 Temmuz zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Öğretmen maaşı Temmuz 2023 zammı yeniden hesaplanıyor. 6 aylık enflasyon rakamları bugün belli olacak. Milyonlarca emekli ve memurun gözü TUİK tarafından açıklanacak yılın ilk yarısına ait enflasyon oranında! Refah payı ve toplu sözleşme ile belirlenen memur zammı maaşlarda artış yaşatacak. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce öğretmen "Temmuz öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesin eçıkacağı haftalar önce açıklanmıştı. TUİK açıklamaları sonrası zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL oldu merak ediliyor. Yeni zam oranı sonrası hemşire, polis ve öğretmen maaşları gibi mesleklerin maaşları zamlanıyor, yeniden hesaplanıyor. Peki, zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…