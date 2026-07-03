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ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı yeni başkomiser ve polis maaşları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 14:29
ZAMLI POLİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz ayı yeni başkomiser ve polis maaşları ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca memurun gözü Temmuz zammı oranlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan binlerce polis memuru ve komiser, toplu sözleşme ile enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısı için geçerli olacak yeni polis maaşı ne kadar sorusu son veriyle birlikte yanıt buldu.