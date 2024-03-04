Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?

ZEKÂT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât düşen malın zekâtı herhangi bir zamanda verilebilir.

Üzerine zekât düşen mal ve paraların zekâtı, o mal ve paranın üzerinden bir sene geçtikten sonra, sene biter bitmez hemen verilmesi gerekir. Özürsüz olarak geciktirmek câiz olmaz, günahtır.

Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.



Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.