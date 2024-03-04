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Haberler Fotohaber Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:49

Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?

Ramazan ayına sayılı günler kala dini vecibelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için Zekât, fitre ve çeşitli sadakaların verileceği yardımlaşma dönemi başlıyor. Ramazan ayı içerisinde yerine getirilmesi ve dinen zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Ramazan ayına az bir zaman kala vatandaşlar zekât hesaplamanın nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Kimlere farz olduğunu, kimlere verilip verilmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar için; zekât kimlere verilir, kimlere verilmez? Zekât ne kadar verilir, nedir? İşte detaylar

Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?

Bir Müslüman için İslam'da önemli bir yeri olan Zekât'ın ne olduğu araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette anlatılan bu ibadetin koşulları merak konusu oldu. Peki, zekât kimlere verilir, kimlere verilmez? Zekât ne kadar verilir, nedir?

Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?

ZEKÂT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât düşen malın zekâtı herhangi bir zamanda verilebilir.

Üzerine zekât düşen mal ve paraların zekâtı, o mal ve paranın üzerinden bir sene geçtikten sonra, sene biter bitmez hemen verilmesi gerekir. Özürsüz olarak geciktirmek câiz olmaz, günahtır.

Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.

Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.

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Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. Bu kişiler: ana, baba, büyükanne ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine, Müslüman olmayanlara, zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa verilmez

Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 268).

Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?

Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî', II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

Zekât hesaplama 2024 || Zekât nedir, ne zaman verilir, kimlere verilir?

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

"Ve rahmet olunmanız için salâtı ikame edin [mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun], zekâtı/vergiyi verin ve o elçiye itaat edin. (Nur/ 56)"

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