Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon’a galip başladı

ZEYNEP SÖNMEZ - CLAİRE LİU MAÇI NE ZAMAN?

Wimbledon tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli raketimiz Zeynep Sönmez, ilk turda aldığı başarılı sonuçların ardından 2. turda ABD'li Claire Liu ile eşleşti. Turnuvanın eleme turlarından gelerek ana tabloya yükselen ve ilk maçında galibiyete uzanan Claire Liu, Sönmez için zorlu bir sınav niteliği taşıyor. İki sporcu arasındaki bu müsabaka, turnuvanın en çok takip edilen maçlarından biri olmaya aday.