Haberler
Fotohaber
Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon'a galip başladı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:29
Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon'a galip başladı
Wimbledon'da fırtına gibi esen milli gururumuz Zeynep Sönmez, turnuvanın 2. turunda ABD'li rakibi Claire Liu ile karşı karşıya geliyor. Tenisseverlerin heyecanla beklediği kritik randevunun yayın bilgileri ve tüm detaylar merak konusu. Peki, Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?