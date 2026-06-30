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Haberler Fotohaber Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon'a galip başladı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:29

Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon'a galip başladı

Wimbledon'da fırtına gibi esen milli gururumuz Zeynep Sönmez, turnuvanın 2. turunda ABD'li rakibi Claire Liu ile karşı karşıya geliyor. Tenisseverlerin heyecanla beklediği kritik randevunun yayın bilgileri ve tüm detaylar merak konusu. Peki, Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon’a galip başladı

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ikinci tur engelini aşarak başarısını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. İlk turdaki etkileyici oyunuyla dikkatleri üzerine çeken başarılı raket, dünya sıralamasındaki yükselişini Londra'nın çim kortlarında da sürdürmek istiyor. Tenis dünyasının gözü şimdi bu kritik mücadeleye çevrildi.

Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon’a galip başladı

ZEYNEP SÖNMEZ - CLAİRE LİU MAÇI NE ZAMAN?

Wimbledon tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli raketimiz Zeynep Sönmez, ilk turda aldığı başarılı sonuçların ardından 2. turda ABD'li Claire Liu ile eşleşti. Turnuvanın eleme turlarından gelerek ana tabloya yükselen ve ilk maçında galibiyete uzanan Claire Liu, Sönmez için zorlu bir sınav niteliği taşıyor. İki sporcu arasındaki bu müsabaka, turnuvanın en çok takip edilen maçlarından biri olmaya aday.

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Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon’a galip başladı

Wimbledon takvimine göre heyecan dolu ikinci tur mücadelesi 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Saati belirlenmeyen maçı kaçırmamak için çarşamba günkü program dikkatle takip edilecek.

Zeynep Sönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli raket Wimbledon’a galip başladı

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli gururumuzun maçını canlı izlemek isteyen spor tutkunları için yayın bilgileri gündemde.. Wimbledon 2026 turnuvasını ekranlara getiren TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarının yanı sıra, S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden de karşılaşma naklen yayınlanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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