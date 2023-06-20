Zilhicce ayı ibadetleri: Zilhicce ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Zilhicce ayı ibadetleri arasında hac ve oruç başta gelir. Bunların dışında zikir ve teşbih bugünlerde sıkça yapılması tavsiye edilen hayırlı işlerdendir. İmkanı bulunanların kurban ve hac ibadetlerini gerçekleştirmesi, olmayanların ise bu günleri namaz, oruç ve zikirle geçirmesi, kaza namazı kılması, sadaka vermesi, Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olması, tesbih namazı kılması, Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okuması önerilir.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK ZİKİRLER

Zilhicce'nin ilk 10 günü çekilecek tesbih ve zikirler şunlardır:

1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.

5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.