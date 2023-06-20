Zilhicce ayı ibadetleri: Zilhicce ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER
1. günü subbuhun guddusun rabbuna rabbul melâiketi verruh 100 defa
2. günü subhanallâhi ve bi hamdihi subhanallâhil azim 100 defa
3. günü lâ havle velâ guvvete illâ bıllâhil alıyyil azim 100 defa
4. günü hasbiyallâhu lâ ilâhe illâllâhu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim 100 defa
5. günü allahümme inneke afüvvün kerimun tuhibbul affe fağfu anni 100 defa
6. günü lâ ilâhe illâ ente subhaneke inni küntü minez zalimin 100 defa
7. günü rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin 100 defa
8. günü hasbunallâh ve niğmel vekil 100 defa
9. günü arefe; 1000 defa ihlâs
10. günü bayram: 300 defa subhanallâhi ve bi hamdihi ölmüşlerimize okunur.
Bayram günü allahümme habbibi ileynel imâne ve zeyyınhu fi gulubina ve kerrih ileyna küfra v fusuga vel isyâne vec' alna miner raşidin 100 defa okunur.,
ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?
Resûl-i Ekrem Zilhicce ayının ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Bu ayın ilk 9-10 günü çok önemli olduğu için bu süreçte ibadetlerin arttırılması tavsiye edilir. Din âlimleri Arife gününe kadar Zilhicce orucu tutmayı tavsiye eder. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.