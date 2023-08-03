ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir sorusu General Kurmay Başkanlığı görevine atanacak isim öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları da yer alıyor. Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ismi Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak kişilerin arasında anılıyor. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler? İşte, yanıtı…