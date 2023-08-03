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Haberler Fotohaber ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:07

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir sorusu General Kurmay Başkanlığı görevine atanacak isim öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları da yer alıyor. Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ismi Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak kişilerin arasında anılıyor. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler? İşte, yanıtı…

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir sorusu bugün yapılacak YAŞ toplantısında Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirilecek isimler arasında anılması sebebiyle araştırılıyor. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Konu ile ilgili gelişmeler takip edilirken Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

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ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

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