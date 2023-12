Zombi geyik hastalığı belirtileri ve tedavisi || Hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli... Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

7 BİN İLA 15 BİN HAYVAN İNSANLAR TARAFINDAN TÜKETİLİYOR

Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu.

Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.

CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.