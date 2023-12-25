Zombi geyik hastalığı belirtileri ve tedavisi || Hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli... Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Zombi geyik hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilim insanları, ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu. Bu uyarı sonrası Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Soruları yanıt aramaya başladı. Hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı. Peki; Zombi geyik hastalığı Türkiye'de görüldü mü, tedavisi var mı? İşte detaylar….