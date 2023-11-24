Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?

"KIŞ LASTİĞİ SADECE KARLI ZEMİNLER İÇİN DEĞİLDİR"

Lastik markası Petlas'ı da bünyesinde bulunduran AKO Grup Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, etkisini hissettirmeye başlayan kış koşullarında, yol ve sürüş güvenliğine daha da fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, sürüş güvenliğinin, aracın yere temas ettiği nokta olan lastiklerden başladığını söyledi.

Doğru mevsimde doğru lastik kullanımının da araç güvenliğini sağlayan temel unsurlardan olduğuna işaret eden Boran, şu ifadeleri kullandı:

"Bahar ve yaz aylarında kullandığımız standart yaz lastiklerinin performansı ağır kış şartlarında yeterli olmaz. Kar lastiği olarak da anılan kış lastiklerinin sadece kar yağarken kullanılan lastikler olmadığını belirtmek gerekir. Bilinenin aksine kış lastikleri yalnızca karlı ve buzlu yol koşullarında kullanılmak üzere değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlamak için tasarlanmışlardır. Kış lastikleri özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve hamuru ile en düşük hava sıcaklıklarında bile yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur."

Boran, yaz lastiklerinin soğuk havada sertleştiğine dikkati çekerek, "Kış lastiğini yaz lastiğine göre üstün kılan, sürücüleri en çok zorlayan ıslak, çamurlu, kaygan, karlı, erimiş karlı ve buzlu zeminlerde kış lastiklerindeki özel karışımın lastiğin sertleşmesini engelleyerek, güçlü çekiş, güvenli frenleme ve viraj alma özellikleriyle dengeli ve konforlu sürüş sağlamasıdır." dedi.