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Haberler Fotohaber Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:27

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması Aralık ayına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Kış aylarında sürüş güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını azaltmak için her yıl belirli tarihler arasında kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor. Yağışların başlamasıyla beraber kış lastiği takma zorunluluğunun bu yıl ne zaman başlayacağı ve cezası sürücüler tarafından merak ediliyor. Son dakika haberine göre ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu tarihi öne çekildi. Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor, hususi araçlarda geçerli mi? İşte, 2023 Zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili tüm merak edilenler...

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlayarak kaza oranını düşüren kış lastiği takma zorunluluğu kış aylarında uygulamaya geçiyor. Yağışların başlamasıyla beraber zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili detaylar sürücüler tarafından merak ediliyor. Son dakika haberine göre, kış lastiği uygulaması öne çekildi. Peki, 2023 Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, araçlara kar lastiği ne zaman takılacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor? İşte tüm merak edilenler.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler değerlendirilerek, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildi" denildi.

Buna göre, ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlayacak.

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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması ticari araçlar için zorunlu tutulan bir uygulamadır. Hususi araçlar bu kapsamın dışında tutulmaktadır.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar, hangi araçları kapsıyor?

"KIŞ LASTİĞİ SADECE KARLI ZEMİNLER İÇİN DEĞİLDİR"

Lastik markası Petlas'ı da bünyesinde bulunduran AKO Grup Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, etkisini hissettirmeye başlayan kış koşullarında, yol ve sürüş güvenliğine daha da fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, sürüş güvenliğinin, aracın yere temas ettiği nokta olan lastiklerden başladığını söyledi.

Doğru mevsimde doğru lastik kullanımının da araç güvenliğini sağlayan temel unsurlardan olduğuna işaret eden Boran, şu ifadeleri kullandı:

"Bahar ve yaz aylarında kullandığımız standart yaz lastiklerinin performansı ağır kış şartlarında yeterli olmaz. Kar lastiği olarak da anılan kış lastiklerinin sadece kar yağarken kullanılan lastikler olmadığını belirtmek gerekir. Bilinenin aksine kış lastikleri yalnızca karlı ve buzlu yol koşullarında kullanılmak üzere değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlamak için tasarlanmışlardır. Kış lastikleri özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve hamuru ile en düşük hava sıcaklıklarında bile yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur."

Boran, yaz lastiklerinin soğuk havada sertleştiğine dikkati çekerek, "Kış lastiğini yaz lastiğine göre üstün kılan, sürücüleri en çok zorlayan ıslak, çamurlu, kaygan, karlı, erimiş karlı ve buzlu zeminlerde kış lastiklerindeki özel karışımın lastiğin sertleşmesini engelleyerek, güçlü çekiş, güvenli frenleme ve viraj alma özellikleriyle dengeli ve konforlu sürüş sağlamasıdır." dedi.

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