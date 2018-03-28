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'daki yaşam şartları ile ilgili bilgi toplama şirketi NUMBEO Dünya'nın ini açıkladı. İşte listede başı çeken ülke ve şehirler...

Giriş Tarihi: 28.03.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 00:22
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Dünyanın en kirli şehirleri

'daki yaşam şartları ile ilgili bilgi toplama şirketi NUMBEO Dünya'nın ini açıkladı. İşte listede başı çeken ülke ve şehirler...

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Dünyanın en kirli şehirleri

1- Kabil, Afganistan

Kirlilik Endeksi: 97,79

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Dünyanın en kirli şehirleri
2-Ghaziabad, Hindistan
Kirlilik Endeksi:97,67
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Dünyanın en kirli şehirleri
3-Kalkandere, Makedonya
Kirlilik Endeksi:97,57
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Dünyanın en kirli şehirleri

4-Faridabad, Hindistan

Kirlilik Endeksi:95,89

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Dünyanın en kirli şehirleri

5-Katmandu, Nepal

Kirlilik Endeksi:95,78

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Dünyanın en kirli şehirleri
6-Kahire, Mısır
Kirlilik Endeksi:94.74
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