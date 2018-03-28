Dünyanın en kirli şehirleri

Dünya'daki yaşam şartları ile ilgili bilgi toplama şirketi NUMBEO Dünya'nın en kirli şehirlerini açıkladı. İşte listede başı çeken ülke ve şehirler... Dünya'daki yaşam şartları ile ilgili bilgi toplama şirketi NUMBEO Dünya'nın en kirli şehirlerini açıkladı. İşte listede başı çeken ülke ve şehirler... 1- Kabil, Afganistan Kirlilik Endeksi: 97,79 2-Ghaziabad, Hindistan Kirlilik Endeksi:97,67 3-Kalkandere, Makedonya Kirlilik Endeksi:97,57 4-Faridabad, Hindistan Kirlilik Endeksi:95,89 5-Katmandu, Nepal Kirlilik Endeksi:95,78 6-Kahire, Mısır Kirlilik Endeksi:94.74