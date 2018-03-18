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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!

Bir milletin geleceğini planlaması için önce geçmişini bilmesi gereklidir. Tarihimizin unutulmaz zaferlerinden 18 Mart Zaferi'nin 103. yıldönümünde Genelkurmay Başkanlığı, arşivden Çanakkale Cephesi fotoğrafları paylaştı. İşte birbirinden özel ve anlamlı o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 18.03.2018 13:45 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 15:00
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları!
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları!
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları!
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları!
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları!
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları!
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları!
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları!
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