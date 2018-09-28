Anne sütünün 8 mucizevi faydası

Anne sütü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve bağışıklık sistemi koruyucu içerikleri sayesinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir doğa mucizesi. Üstelik bebek emmeye başlar başlamaz bir rahatlık ve güven duygusu hissediyor. Uzmanlar da her fırsatta, sayısız faydaları nedeniyle bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü; 6. aydan sonra da ek besinlerle birlikte anne sütünün 2 yaşına kadar devam edilmesini öneriyor. Peki anne sütünün bebeğe sağladığı mucizevi yararlar neler? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meryem Necafi, '1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda anne sütünün yaşamsal öneme sahip 8 faydasını anlattı, önemli bilgiler verdi.