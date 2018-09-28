Anne sütünün 8 mucizevi faydası

OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR

Anne sütünün içeriği emzirmenin başlangıcında ve sonunda farklılık gösteriyor. Önsüt diye adlandırılan başlangıçtaki süt proteinden zengin oluyor. Son sütte ise yağ oranı daha yüksek olduğu için tokluk hissi yaratıyor, bu da obeziteyi önlüyor. Ayrıca prematüre bebeklerde sütün içeriği protein, yağ ve kalsiyumdan zengin oluyor. Bu sayede prematüre bebeklerin yeterli kilo almalarını sağlıyor.