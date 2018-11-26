Bebeğinizi beşikte uyutmaya alışın!

Uzm. Dr. Şükrü Yener, bebeklerin anne koynunda değil, beşikte uyumaya alıştırılması gerektiğini belirtti.

Yeni doğan bebeklerin sağlıklı ve deliksiz bir uyku çekmesi için beşik seçiminin yanı sıra, uyku öncesi ve sonrasında bulunduğu ortam da oldukça önemli. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Yener, bebeklerin anne koynunda değil, beşikte uyumaya alıştırılması gerektiğini belirterek beşik seçimi konusunda önemli önerilerde bulundu.

Beşik seçimi kadar bebeğin anne-babasının odasından doğru zamanda ayrılması, sağlıklı bir uykuya sahip olması için önemli faktörler arasında yer alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Yener, bebeklerin doğar doğmaz anneye verilmesi gerektiğini ve bu bağın 6 ay boyunca korunması gerektine dikkat çekerek, hastaneden eve geldikten sonraki süreç hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.