Çocuklarda her göğüs ağrısının sebebi aynı mı ?

ÇOCUKTA KALP HASTALIĞI VARLIĞI NE ZAMAN DÜŞÜNÜLMELİ?

Çocuklarda kalp hastalıklarının tanısı için elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) ve egzersiz stres testi gibi ek testlerin yapılması, kalple ilişkili nedenlerin tanınabilmesi için önemlidir. Aşağıdaki belirtiler, çocukta kalple ilgili bir sorun olduğuna işaret edebilir:

Egzersizle beraber ağrı olması,

Ağrıya terleme, solukluk, fenalaşma hissinin eşlik etmesi,

Ağrı ile beraber çarpıntı, baş dönmesi ve bayılmanın olması,

Ailede ani ölüm ve/veya kalp kası hastalığı öyküsünün olması,

Fizik muayenede kalp üfürümü duyulması…