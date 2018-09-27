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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”

Giriş Tarihi: 27.09.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 12:10
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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”
“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”

1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık probleminin çözüldüğü iddia edildi. İddianın sahibi ise ünlü İngiliz Profesör Michael Atiyah

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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”
“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”

Bilim dünyası İngiliz Profesör Michael Atiyah'ın açıklamasını konuşuyor. Zira Atiyah 160 yıldır çözülemeyen ve çözene 1 milyon dolar kazandıracak problemi çözdüğünü iddia etti.

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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”
“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”

"Matematiğin Nobel"i olarak da anılan Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum'da bilim dünaysına sundu.

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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”
“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”

1 milyon dolar (Yaklaşık 6.1 milyon TL) ödüllü problemi adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor

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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”
“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”

Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor.

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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”
“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”

Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor.

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“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık problemi çözüldü”
“1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü”

Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor.

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