SON DAKİKA| 14 günlük plan Trump’a sunuldu, Washington’ın masasındaki 2 kritik seçenek!

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Cooper, 31 Mart itibarıyla operasyonun tamamlanabilmesi için yaklaşık 20 günlük ek süre gerektiğini değerlendirdi. Ancak 3 Nisan'da ABD'ye ait bir F-15E savaş uçağının İran'ın güneybatısında düşmesi ve ardından gerçekleştirilen yüksek riskli kurtarma operasyonu süreci değiştirdi. Her iki pilotun sağ olarak kurtarılmasına rağmen, bu olayın Trump'ın birkaç gün sonra ateşkes anlaşmasını imzalamasında etkili faktörlerden biri olduğu öne sürüldü.