17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı

17. yüzyıldan kalma olan ve mumyalanan bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra sanat otopsi ile ortaya çıktı. Henüz yeni yürümeye başlamışken hayatını kaybeden bebeğin, güçlü bir Avusturyalı kontun ilk çocuğu olduğu öğrenildi. Araştırmada, varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen bebeğin yetersiz beslenmeye maruz kaldığı ve zatürre olduğu keşfedildi. Alman merkezli bir ekip mezarın bir aile mezarında bulunduğuna; mezarlıkta isimsiz tek tabutun bebeğinki olduğunu ifade etti. Almanya merkezli Münih-Bogenhausen Akademik Kliniği'nden Dr. Andreas Nerlich ve araştırma ekibi yeni teknolojilerle bebeğin kalıntılarını sanat otopsi ve radyokarbon testinden geçirdi. Dr. Nerlich konuyla ilgili 'Bu yalnızca tek bir vaka. O zamanlarda erken bebek ölüm oranları oldukça fazlaydı. Bu bulgular bu durumun yüksek sınıflarda bile etkili olduğunu gösteriyor' dedi. Bebeğin diş sürmesi ile uzun kemiklerine bakan ekipler, öldüğü sırada bebeğin 1 yaşında olduğunu kaydetti. Aynı zamanda çocuğun erkek ve yaşına göre biraz kilolu olduğu da kaydedildi. Çocuğun kaburgalarında şiddetli raşitizm ve iskorbüt hastalığında görülen raşitik tespih isimli bir sendrom görüldü. Kilolu olmasına rağmen de yetersiz beslenmiş olması dikkat çekti. Sanat otopsiye göre, o dönemde raşitizmli çocukların zatürreye karşı daha savunmasız olduğu ortaya çıkıyor. Araştırma ekibine göre bunlara ek olarak beslenme eksikliği erken ölüme katkı sağlamış oluyor.