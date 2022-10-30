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Haberler Galeri 17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.10.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 15:54

17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı

Avusturya'daki bir aile mezarlığında bulunan mumyalanmış bir bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı. Bebek hakkındaki bilgiler ise sanal otopsiyle elde edildi.

17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı

17. yüzyıldan kalma olan ve mumyalanan bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra sanat otopsi ile ortaya çıktı.

17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı

Henüz yeni yürümeye başlamışken hayatını kaybeden bebeğin, güçlü bir Avusturyalı kontun ilk çocuğu olduğu öğrenildi.

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17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı

Araştırmada, varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen bebeğin yetersiz beslenmeye maruz kaldığı ve zatürre olduğu keşfedildi.

17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı

Alman merkezli bir ekip mezarın bir aile mezarında bulunduğuna; mezarlıkta isimsiz tek tabutun bebeğinki olduğunu ifade etti.

17. yüzyılda mumyalanmış bebeğin ölüm nedeni 400 yıl sonra ortaya çıktı

Almanya merkezli Münih-Bogenhausen Akademik Kliniği'nden Dr. Andreas Nerlich ve araştırma ekibi yeni teknolojilerle bebeğin kalıntılarını sanat otopsi ve radyokarbon testinden geçirdi.

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