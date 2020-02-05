25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi

1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesi Çin'de sokaklar bomboş! Korku, endişe ve gerginlik had safhada. Dünyanın en büyük ve canlı kentlerinde adeta in cin top oynuyor. Çin'in en büyük metropollerinden dünyaca ünlü şehir Şangay'da sokaklarda insan bulmak zor. Koronavirüs korkusu Çin'in etkisi altına almış durumda. Ülkenin en aktif şehirlerinden Şangay'da insanlar sokağa çıkmıyor. 25 milyonluk kent adeta hayalet şehre dönmüş durumda. Son kareler durumun ciddiyetini kanıtlar nitelikte.