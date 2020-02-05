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25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! 'de etkisi

1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesi 'de sokaklar bomboş! Korku, endişe ve gerginlik had safhada. Dünyanın en büyük ve canlı kentlerinde adeta in cin top oynuyor. Çin'in en büyük metropollerinden dünyaca ünlü şehir Şangay'da sokaklarda insan bulmak zor. Koronavirüs korkusu Çin'in etkisi altına almış durumda. Ülkenin en aktif şehirlerinden Şangay'da insanlar sokağa çıkmıyor. 25 milyonluk kent adeta hayalet şehre dönmüş durumda. Son kareler durumun ciddiyetini kanıtlar nitelikte.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 15:59
25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden Şanghay 'in önemli bir liman kenti .

25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi

Şehrin yaklaşık 25 milyonluk nüfusu var.

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25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi

Ancak şu sıralarda hayalet şehir durumunda.

25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi


Salgın korkusuyla ulusal ve uluslararası pek çok işletme kepenk kapattı. İnsanlar evden çıkmıyor.

25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi


Şanghay, 'in en önemli liman kenti olma özelliği taşıyor.

25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi


Şehrin yaklaşık 25 milyonluk nüfusu var. Şanghay'da corona virüs nedeniyle uygulanan bir karantina yok ancak tedirgin olan halkın büyük çoğunluğu sokağa çıkmıyor.

25 milyonluk kent 'Hayalet Şehir' oldu! Çin'de Koronavirüsü etkisi


Kentteki çok sayıda ulusal ve uluslararası işletme de geçici olarak kapatıldı.

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