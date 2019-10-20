3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Al-Waziri, Asasif kentinde ilk kez Antik Mısır dönemine ait görkemli bir keşfin yapıldığını, 19'uncu yüzyılda bulunan eserlerin Kraliyet Ailesine ait olduğunu fakat yeni tespit edilen tabutların başrahiplerin ailelerine ait olduğunu söyledi.