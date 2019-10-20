3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Antik Mısır dönemine ait yeni keşif gündeme bomba gibi düştü. Mezarlar tek tek açılıyor Mısır'da son yüzyılın en büyük keşfi olarak nitelendirilen yeni yapılara erişildi. Krallar Vadisi'nde başrahiplerin aile üyelerine ait olduğu tespit edilen 30 işlemeli antik ahşap tabut bulundu. Oldukça nadir rastlanan tabutların günümüzden 3 bin yıl önce, MÖ. 10. yüzyıla ait olduğu tespit edildi. Asasif kenti yakınlarında bulunan Antik Mısır dönemine ait tabutlar, son yüzyılda türünün en büyük keşfi olarak niteleniyor. 30 tabutun yerin yaklaşık 1 metre altına iki sıralı olarak gömüldüğü bilgisi paylaşıldı. Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Al-Waziri, Asasif kentinde ilk kez Antik Mısır dönemine ait görkemli bir keşfin yapıldığını, 19'uncu yüzyılda bulunan eserlerin Kraliyet Ailesine ait olduğunu fakat yeni tespit edilen tabutların başrahiplerin ailelerine ait olduğunu söyledi. Aradan geçen binlerce yıla rağmen tabutların üzerinde siyah, yeşil, kırmızı ve sarı renklerle çizilen yılan, kuş, nilüfer ve hiyerogliflerin bozulmadığı dikkat çekti.