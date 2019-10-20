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3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

dönemine ait yeni keşif gündeme bomba gibi düştü. Mezarlar tek tek açılıyor

Giriş Tarihi: 20.10.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 13:04
3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Mısır'da son yüzyılın en büyük keşfi olarak nitelendirilen yeni yapılara erişildi.


3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Krallar Vadisi'nde başrahiplerin aile üyelerine ait olduğu tespit edilen 30 işlemeli antik ahşap tabut bulundu.

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3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Oldukça nadir rastlanan tabutların günümüzden 3 bin yıl önce, MÖ. 10. yüzyıla ait olduğu tespit edildi.

3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Asasif kenti yakınlarında bulunan dönemine ait tabutlar, son yüzyılda türünün en büyük keşfi olarak niteleniyor.

3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

30 tabutun yerin yaklaşık 1 metre altına iki sıralı olarak gömüldüğü bilgisi paylaşıldı.

3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Al-Waziri, Asasif kentinde ilk kez dönemine ait görkemli bir keşfin yapıldığını, 19'uncu yüzyılda bulunan eserlerin Kraliyet Ailesine ait olduğunu fakat yeni tespit edilen tabutların başrahiplerin ailelerine ait olduğunu söyledi.

3 bin yıl sonra açıldı! Nefesler tutuldu

Aradan geçen binlerce yıla rağmen tabutların üzerinde siyah, yeşil, kırmızı ve sarı renklerle çizilen yılan, kuş, nilüfer ve hiyerogliflerin bozulmadığı dikkat çekti.

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