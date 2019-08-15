40 metrelik Cengiz Han Heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
40 metrelik Cengiz Han Heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a bir saat uzaklıkta Tsonjin-Boldog bölgesinde yer alan, 40 metrelik dev Cengiz Han Heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Paslanmaz çelikten yapılan anıtı ziyaret edenler asansörle heykelin yukarı bölümüne çıkabiliyor. Bozkıra inşa edilen heykelin çevresinde bulunan kartal eğiticileri de ziyaretçilere coğrafyanın en yaygın kuşları hakkında ipucu veriyor.